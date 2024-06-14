Врачи диагностировали у ребенка множественные ушибы, внутреннее кровотечение, а также разрывы правого легкого, печени и стенки желудка.

Липецкий областной суд приговорил участника войны в Украине, наемника ЧВК "Вагнер", к 14 годам колонии строгого режима за убийство своей четырехлетней падчерицы, сообщает правозащитный проект "Травмпункт".

По версии следствия, в октябре 2023 года вернувшийся с войны в Украине мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей женой и избил ее дочь - пнул ее в грудную клетку и живот, а затем семь раз ударил ногой и рукой по голове и туловищу.

Как рассказала мать девочки, она пыталась выйти из дома, чтобы вызвать скорую, но мужчина не дал ей этого сделать.

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"Она сдохла, и ты сдохнешь", - сказал он.

Врачи диагностировали у ребенка множественные ушибы, внутреннее кровотечение, а также разрывы правого легкого, печени и стенки желудка. Девочка скончалась на месте от полученных ран.

Местное издание Gorod48 пишет, что обвиняемый - 32-летний наемник ЧВК "Вагнер" Владимир Власов. Он был дважды женат, от первого брака у него осталось трое детей. С матерью погибшей девочки у него также было две общих дочери. Убитая падчерица - дочь женщины от первого брака. Родной отец девочки на момент ее смерти также находился на фронте, куда он завербовался из колонии.

Власов признал свою вину частично - заявил, что хотел пнуть предмет, но падчерица якобы "случайно попала под руку". И обвиняемый, и мать погибшей отмечали, что у мужчины была контузия, он также зависим от алкоголя.

Как пишет Gorod48, Власов хочет "искупить вину кровью", он подал ходатайство в суд о заключении контракта с Министерством обороны. Мать погибшей заявила, что если мужчина после оглашения приговора отправится на войну, то она надеется, что он не проживет там долго.

Преступления "вагнеровцев" в РФ

В российском Ангарске (Иркутская область) приговорили к шести годам колонии строгого режима экс-наемника частной военной компании "Вагнер", убившего уроженца Украины из-за спора о войне.

Об этом пишет Сибирь.Реалии со ссылкой на решение суда. Сообщается, что в тот день оккупант Александр Новиков выпивал вместе со своим знакомым украинцем. В какой-то момент он ударил его по лицу, а затем взял нож и нанес лежавшему на диване мужчине удар в шею.

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