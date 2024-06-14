Так была остановлена очередная вражеская бронетанковая штурмовая группа.

Воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша остановили очередную бронетанковую штурмовую группу оккупантов. Об этом сообщила бригада в Facebook.

"На днях росомахи остановили очередную бронетанковую штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении", - сказано в сообщении

Отмечается, что в результате слаженных действий воинов 68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша, в частности, разведчиков, артиллеристов, противотанкистов, пилотов ударных дронов и саперов, было уничтожено 8 российских танков и еще 8 БМП.

На видео, которое демонстрирует бригада, видно как точными ударами украинские воины уничтожают один за другим танки и БМП российских оккупантов.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал УНИАН, сегодня по всей линии фронта уже произошло 41 боевое столкновение.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского.

На Кураховском направлении ситуация напряженная. Враг 11 раз начинал штурмовые действия. Вблизи Парасковиевки две атаки успешно отбиты. Девять боестолкновений продолжаются в районах Красногоровки и Парасковиевки.

На Харьковском направлении продолжается атака оккупантов в районе Волчанска. Как сообщили в Генштабе, на Северском направлении успешно остановлена попытка захватчиков продвинуться вперед в районе Роздоловки.

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