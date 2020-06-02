Оккупанты в Крыму учредили медаль за "сохранение мира" с Украиной

Первую медаль вручат главарю оккупированного Крыма Сергею Аксенову.

В так называемой «украинской общине Крыма» учредили медаль Переяславська рада для награждения за вклад в развитие «дружеских отношений» России и Украины.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что первая медаль будет вручена главарю оккупированного Крыма Сергею Аксенову, который якобы «оказал поддержку» в открытии информационного портала и издании журнала на украинском языке.

"Максимальная поддержка от властей республики исходит для украинской общины", - заявили учредители.

Они также отметили, что планируют награждать медалью людей, которые «вкладывают в сохранение мира между двумя братскими народами».

Как сообщал УНИАН, экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) решил продать медаль за оккупацию Крыма Россией, полученную в 2014 году, из-за нехватки денег.

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