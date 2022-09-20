Известно о случаях мародерства.

Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске захватчики начали взламывать пустые квартиры и гаражи.

Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

После убийства так называемого заместителя "главы военно-гражданской администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" Олега Бойко и его жены россияне начали поиск диверсантов.

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"Под предлогом этих поисков оккупанты начали взламывать пустые квартиры и гаражи. В отдельных случаях зафиксированы случаи мародерства", - говорится в сообщении.

По данным "Сопротивления", оккупанты проводят обыски и у простых людей, которые им кажутся "подозрительными".

Об убийстве Олега и Людмилы Бойко стало известно 16 сентября. Пророссийские Telegram-каналы сообщили, что их тела нашли возле гаража.

Людмила Бойко была председателем "городской территориальной избирательной комиссии" по проведению псевдореферендума.

Позже российское пропагандистское издание сообщило, что у обоих обнаружили огнестрельные ранения в голову.

Так называемые "следователи" рассматривают две версии убийства, в том числе "заказ на убийство от киевской власти и деятельность ДРГ". На месте нашли шесть 9-мм гильз.

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