Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске захватчики начали взламывать пустые квартиры и гаражи.
Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".
После убийства так называемого заместителя "главы военно-гражданской администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" Олега Бойко и его жены россияне начали поиск диверсантов.
"Под предлогом этих поисков оккупанты начали взламывать пустые квартиры и гаражи. В отдельных случаях зафиксированы случаи мародерства", - говорится в сообщении.
По данным "Сопротивления", оккупанты проводят обыски и у простых людей, которые им кажутся "подозрительными".
Об убийстве Олега и Людмилы Бойко стало известно 16 сентября. Пророссийские Telegram-каналы сообщили, что их тела нашли возле гаража.
Людмила Бойко была председателем "городской территориальной избирательной комиссии" по проведению псевдореферендума.
Позже российское пропагандистское издание сообщило, что у обоих обнаружили огнестрельные ранения в голову.
Так называемые "следователи" рассматривают две версии убийства, в том числе "заказ на убийство от киевской власти и деятельность ДРГ". На месте нашли шесть 9-мм гильз.