Когда собеседница спросила, зачем он это делает, от оккупанта последовали нелепые объяснения.

Российские оккупанты продолжают заниматься мародерством на оккупированных территориях.

Об этом идет речь в перехваченном разговоре оккупанта, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

"Короче, у меня тут *бать скучная жизнь. Когда ворую какую-нибудь технику, это интересно", – говорит он.

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Собеседница спрашивает российского военного, как он собирается это вывозить. Тот объясняет, что украденным пользуется на месте.

"Да залетаю в заброшенные дома, вскрываю гараж, мотоцикл-х**кл пытаюсь завести. Если завожу – угоняю", – сказал он.

Тогда собеседница спросила, зачем он это делает. От оккупанта последовали нелепые объяснения.

"Во-первых надо как-то транспорт здесь искоренять, потому что мирные могут ехать к своим, передавать, что происходит здесь. Тут процентов 20 населения в деревне – мирные жители, остальное мы. Во-вторых просто прикольно е**ть. Безнаказанность, гонять по улицам, учиться водить всякую х**ню от н**уй делать. Играть в GTA, стрелять по курам. На машине раз**ался недавно, вчера на скутере, нормально", – добавил он.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска гонят в Луганск сотни гражданских с прицепами, загруженными награбленным имуществом.

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