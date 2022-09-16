Украинцы отдельно упоминали о о военнослужащих из Бурятии, которые выносили из домов местных все, что можно было вынести.

Когда россияне пришли, то украли всю еду из магазинов и домов, рассказали жители деоккупированного села Вербовка, расположенного в нескольких километрах от Балаклеи Харьковской области.

О том, как прошли полгода российской оккупации в селе узнали журналисты издания "Громадське".

"Жилось нам очень тяжело, - поделилась 62-летняя Ольга. - Все, кто здесь был, работали под пулями в огородах. Нам даже говорили, что у нас женщины-камикадзе: по ним стреляют, а они в огородах стоят. Чтобы иметь картофелину и не умереть от голода".

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Ситуацию усугубляло то, что пенсионеры полгода не получали пенсии и огород для многих был единственным источником еды. "Когда россияне пришли, то украли всю еду из магазинов и домов, где лазили. И убили всех животных с фермы", - рассказала местная жительница Ольга Панченко.

"Полгода спали в подвалах, не раздеваясь, в свитерах и куртках, потому что прилеты. Это не жизнь была, а мучение", - пожаловалась 70-летняя Надежда.

Как пишет издание, о российских военных местные жители говорят с трудом - некоторые с раздражением, а кто-то со слезами. "Приехали сюда, мы их спрашиваем: "Что вы здесь забыли?" А они говорят: "Нам Путин пообещал дом и два раба каждому". Хоть бы мать его в купели утопила, Путина этого, у него с головой что-то делается", - сказала 72-летняя Надежда.

70-летняя Наталья вспоминает, что впервые встретилась с российскими солдатами, когда они пришли в ее дом, уверенные, что в нем прячут оружие. Женщина рассказала, что военных очень удивили условия, в которых живут селяне: "У нас спрашивали: "Это город?" Зашел, а у нас в доме и вода, и туалет, как в городах. Они говорили, что семьи свои сюда привезут".

Жители Вербовки рассказали и о том, как российские военные задерживали людей. По словам 67-летнего Василия, военные надели ему мешок на голову и увезли в неизвестном направлении. Они угрожали убить его, обвинив в том, что его зять помогал ВСУ. Василий показал журналистам шрам от веревки, которой ему связывали руки.

В самой Балаклее ситуация была похожей - нехватка еды, задержания, мародерство. Жители города отметили, что оккупацию им удалось пережить благодаря местным фермерам.

"Гуманитарка была очень убогая. Три-четыре баночки консервов в три недели. По килограмму крупы трех видов. Полбуханки хлеба в неделю. Вот то, что мы получали. Купить денег не было, поскольку негде заработать. На рынке было много всего, но цены — в два-три раза выше довоенных. Я считаю, что я и мои знакомые выжили благодаря молоку, которое очень дешево, а иногда и бесплатно раздавали местные фермеры", - рассказал местный житель Олег.

58-летняя Наталья отметила, что в последний раз россияне на одного человека выдавали пачку макарон, банку сгущенки, банку скумбрии и тушенку. "А потом еще сказали, что мы дюже богато питаемся", — пожаловалась она.

Мародерство в Балаклее, по словам местных жителей, было повсеместным. Марина рассказала, что россияне разграбили все магазины. Она отдельно упомянула военнослужащих из Бурятии, которые, как она утверждает, выносили из домов все, что можно было вынести. О том же самом рассказала Елена, завуч школы в селе Вербовка. По ее словам, у жителей забирали машины, а из здания школы россияне вывезли компьютерную технику и даже линолеум. Надежда рассказала, что российские военные "были злые", и тоже отдельно упомянула солдат из Бурятии, которые "заходили в дома и вытаскивали все, что можно".

По словам жителей Балаклеи, в одном из полицейских участков города россияне пытали задержанных. "Некоторых отпустили, а некоторых мы с тех пор и не видели", - рассказала Елена. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов добавил: "Рашисты могли в любое время захватить любого человека и посадить к себе в тюрьму. Это почти как Освенцим, организованный рашистами в этом месте".

Про условия содержания задержанных журналистам рассказал житель Балаклеи Артем, который провел в плену более 40 дней: "Кормили дважды в день. Кашей без соли. Ну, иногда в обед случался суп, если солдаты не доели. Это такой праздник был. И то бывало, что на камеру забросят оставшийся суп: тарелку или две. По три ложки по кругу пустили на всех, ну и все". В туалет задержанных водили два раза в день — утром и вечером.

"Громадське" пишет, что в полицейском участке людей избивали и пытали током, над ними издевались, стреляя в стену над головой. "У нас есть информация, точно подтвержденная, об одном гражданском, которого здесь убили. Во дворе его передали ритуальной службе и увезли. Его похоронили на кладбище", - рассказал Сергей Болвинов.

Когда россияне отступали из Балаклеи, они оставили людей запертыми в полицейском участке. Им пришлось разбить окно, через которое выбрался один из задержанных. Потом он сумел открыть остальные камеры.

Как сообщал УНИАН, Балаклея стала первым городом, с которого началось большое контрнаступление Сил обороны Украины на Харьковщине. Официально об освобождении Балаклеи сообщил президент Владимир Зеленский 8 сентября.

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