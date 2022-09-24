Противники занимаются мародерством, подчеркнули в Генштабе.

В оккупированном Мелитополе кадыровцы захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6:00.

Отмечается, что военнослужащие российских оккупационных войск продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения и занимаются мародерством.

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"По имеющейся информации, в Мелитополе так называемые кадыровцы захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля Минобороны РФ утверждало, что Мелитополь захвачен. После этого появилась информация, что город еще контролируют украинские войска. Впоследствии сведения об оккупации Мелитополя подтвердились.

В городе люди не смирились с оккупацией, против захватчиков активно работают партизаны – уже прозвучало немало взрывов. Еще в начале июня было известно об уничтожении более 100 захватчиков.

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Как сообщал УНИАН, в городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей автомобили.

В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных украинцами домов.

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