По предварительным данным, никто не пострадал.

В российском Волгограде сегодня возник масштабный пожар на территории порта. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, загорелся склад. В МЧС заявили, что на территории бывшего грузового речного порта Волгограда вспыхнула кровля неэксплуатируемого здания. В сети появились видео, на которых можно увидеть большой столб дыма.

"Сообщение о пожаре поступило в 15:20, на место происшествия выехали пожарные подразделения 20-й пожарно-спасательной части. По предварительным данным, угрозы распространения огня нет, сведений о погибших и пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Военные инциденты в Волгограде: новости

Напомним, в конце 2022 года, во время очередного массированного обстрела Украины, на территории Волгоградской области упала одна из выпущенных российских ракет.

Этой весной в Волгоградской области на пути в место дисклокации разбился российский лёгкий многоцелевой вертолёт "Ансат". Сообщалось о гибели одного члена экипажа.

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