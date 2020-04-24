В России суд решил не наказывать супругов, которые едва не зарезали друг друга

В суде мужчина попросил прекратить следствие, указав, что его супруга "загладила вину".

Суд в Инте (республика Коми) решил никак не наказывать супругов, которые едва не поубивали друг друга.

Об этом сообщает «Комиинформ».

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Отмечается, что после бытового конфликта супруг сильно избил жену: он бил её кулаками, душил, хватал за руки, бросался в неё предметами мебели. Чтобы прекратить насилие, женщина взяла кухонный нож и ударила им мужа в левую часть туловища.

Медики диагностировали у женщины кровоподтёки скуловой области, левой подглазничной области, передней поверхности шеи, рук, а также рану предплечья. У её мужа врачи зафиксировали рану эпигастральной области с повреждением левой доли печени, осложнившейся внутрибрюшным кровотечением.

Эксперты квалифицировали травму как повлекшую тяжкий вред здоровью, и полиция возбудила против жительницы Инты дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В суде мужчина попросил прекратить следствие, указав, что его супруга «загладила вину, извинилась, купила лекарства и продукты». В итоге уголовное дело прекратили.

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