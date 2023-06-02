Жителей региона просят "сохранять спокойствие".

В приграничной Курской области РФ ночью прозвучала серия взрывов. Местные власти заявили об атаке беспилотниками.

"Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников", – сообщил в Telegram губернатор области Роман Старовойт

Чиновник попросил жителей региона "сохранять спокойствие" и заверил, что город защищают военные.

Telegram-канал Baza информирует, что жители области слышали громкие взрывы и наблюдали вспышки в небе.

"Неизвестный объект" попал в одну из пятиэтажек на улице Советской в Курске.

Обстановка в Курской области РФ

В российских областях, граничащих с Украиной, все чаще звучат взрывы и сообщают об атаках беспилотников. Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, все чаще совершают прорывы через российскую границу, занимая населенные пункты вдоль границы.

На этом фоне в Курской области РФ создали отряды "дружинников" для участия в "контртеррористических операциях". "Дружинникам" собираются раздать оружие и ждут, пока федеральные власти дадут "добро".

В середине мая в Курской области был "прилет" по электроподстанции и якобы атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ.

Впоследствии украинский Центр национального сопротивления сообщил, что Главное управление разведки РФ прислало в Курскую область подразделения спецназовцев для проведения диверсий.

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