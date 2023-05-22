Жители возмущаются из-за того, что деньги на подготовку бомбоубежищ украли.

Сегодня на фоне масштабной атаки БПЛА по Белгородской области радиостанции региона запустили тревожные сообщения с призывами к эвакуации. В это время местные жители пытались попасть в укрытие, чтобы спастись от обстрелов. Однако удалось это сделать далеко не всем.

В Сети всплыло видео, на котором можно увидеть, как жители области пытаются попасть в укрытие, но бомбоубежище заброшено и закрыто.

Из-за этого одна из женщин начала вслух проклинать губернатора области Вячеслава Гладкова, который, по ее словам, украл деньги и не подготовил укрытия.

Видео дня

"Передайте тому Гладкову, что он ***арас. Надо мной бомбы падают!",- говорит женщина.

Ситуация в Белгороде - что надо знать

22 мая стало известно об окружение российского КПП "Грайворон" под Белгородом, которое расположено вблизи хранилища ядерного оружия, и освобождении российскими добровольцами, воюющими на стороне Украины, населенных пунктов на приграничье.

В украинской разведке сообщили, что на территории Белгородской области операцию проводят представители "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Заявленная цель – создание "полосы безопасности" на пограничные для защиты гражданских в Украине.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО).

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