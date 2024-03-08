Дипломат "ходячий скандал" поделилась в женский день впечатлениями о главе МИД России.

В России дипломат "ходячий скандал", прослывшая своей антиукраинской риторикой, Мария Захарова призналась росСМИ, что думает о "чувстве локтя" своего начальника Сергея Лаврова.

Впечатлениями о трудовой деятельности с главой Министерства иностранных дел России дипломат поделилась на международный женский день 8 марта. Об этом ее попросили журналисты пропагандистского ТАСС, спросив, какой Лавров человек.

В ответ Захарова описала его очень чутким.

"Чувство локтя, которое он сам реализует, и которому учит всех остальных. Своим собственным примером! Кстати говоря, это, наверное, бесценно!" - сказала Захарова.

По ее словам, об этом можно сколько угодно читать в прессе. Для нее лично общение с таким руководителем - уникальный опыт.

Захарова считает Молдову "придатком" и угрожает Германии

В России представительница МИД Захарова по своей риторике - нечто на ровне с заявлениями бывшего лидера РФ Дмитрия Медведева. Последний тот еще "стендапер" политического жанра. Буквально на днях он выругался в адрес лидера США и первой леди Украины Елены Зеленский, назвав последнюю "девочкой".

Захарова же, в череде последних заявлений, пригрозила Германии денацификацией, а Молдову назвала логистическим "придатком" Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: