Хамские заявления Захаровой и угрозы безопасности в Молдове не остались без внимания.

Скандальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова разозлилась из-за депортации из Кишинева 45 российских дипломатов, которых заподозрили в шпионской деятельности.

Комментируя это решение, она назвала Молдову "логистическим придатком киевского режима".

"Фиксируем последовательное преобразование Молдовы в логистический придаток киевского режима. При этом не может не вызывать обеспокоенности информация по проработке вопроса доставки через территорию Молдовы грузов военного назначения", - заявила Захарова.

Кроме того, опальная россиянка заявила, что "прорабатывается вопрос" о размещении в Молдове "складов американского вооружения, которое, по мнению молдавских аналитиков, впоследствии может направляться на нужды ВСУ".

"Хотелось бы в связи с этим предостеречь официальный Кишинев от более глубокого привлечения к процессу "поддержки" Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдову в соучастника военных преступлений киевского режима", – добавила Захарова.

В молдавском МИД в ответ на хамство Захаровой отметили, что продолжат поддерживать Украину и осуждают "лживые заявления" представительницы МИД РФ, пишет издание NewsMaker.

"Мы осуждаем лживые заявления, сделанные недавно представителем МИД России. Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власть развивает партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. В этом смысле Молдова сотрудничает с теми, кто продвигает демократические ценности. С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы продолжим оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций", – заявили в МИД.

Напряжение между Молдовой и РФ

Риторика Молдовы изменилась после скандального расследования журналистов относительно деятельности посольства России: сообщалось, что на крыше корпуса размещались антенны и спутниковые тарелки для слежки за молдавскими властями.

Как сообщал УНИАН, Молдова высылает 45 дипломатов РФ из посольства в Кишиневе из-за дестабилизационных усилий, к которым прибегла Москва в отношении Республики.

Отмечается, что такой шаг Кишенев планировал еще с июля 2023 года - тогда правительство страны впервые распорядилось о сокращении в диппредставительстве России. Глава МИД Молдовы Нику Попеску вспоминал, что республика должна ограничить количество людей, которые пытаются дестабилизировать страну.

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