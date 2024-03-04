Представительница МИД РФ подчеркнула, что немцев будут ждать "ужасные последствия".

Представительница российского МИД Мария Захарова пригрозила Германии "денацификацией" после утечки разговора офицеров Бундесвера о вероятных ударах по Крымскому мосту.

Как сообщает The Moscow Times, Захарова пообещала Германии "ужасные последствия", если Берлин не изменит ситуацию после публикации прослушки высокопоставленных немецких офицеров о возможном ракетном ударе по Крымскому мосту.

"Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое ужасное, что это приведет - и это факт, можете проверить - если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, прежде всего к жуткими последствиям для самой Германии", - заявила Захарова.

По ее словам, российский МИД ждет ждет ждет объяснений от немецких властей. Захарова заявила, что за содержание разговоров Германии придется отвечать.

Слитые разговоры немецких офицеров - что известно о скандале

В пятницу российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, во время которого, в частности, обсуждали возможность ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale.

Секретная служба Бундесвера MAD начала расследование этого инцидента. Как писали СМИ, во время встречи немецкие офицеры были очень неосторожными, ведь использовали легкую для прослушивания платформу WebEx.

Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность "слитого" разговора немецких офицеров об Украине. Он назвал "серьезной утечкой" аудиозапись прослушивания разговора немецких офицеров, которую опубликовали российские пропагандисты, назвав этот инцидент "большой проблемой".

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