Женщина перед смертью страдала депрессией.

37-летняя Оксана с Москвы покончила с собой из-за страха умереть в ядерной войне.

Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

Тело Оксаны обнаружил ее родственник. Некоторое время женщина не выходила на связь, поэтому мужчина наведался к ней. Тело висело на антресоли.

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По словам родственников, в последнее время она страдала депрессией. Неизвестно, обращалась ли женщина за помощью к специалистам. Позже в ее квартире нашли предсмертную записку со странным текстом, где Оксана раскрыла причину своего поступка.

"Я не хочу умирать в ядерной войне. Лучше я, чем мама. Очень люблю маму. Я ухожу к деду", - написала она.

Как сообщал УНИАН, в России в последнее время участились загадочные смерти. Сегодня председатель совета директоров "Лукойл" Равиль Маганов погиб в Москве. Он якобы разбился, когда выпал из окна больницы. 67-летний Маганов находился на лечении в отделении на шестом этаже. На месте инцидента работают правоохранители. По одной из версий, это мог быть суицид.

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