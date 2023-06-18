На женщину написала жалобу некая Анна Коробкова, которая, по ее же словам, училась этому мастерству у деда НКВДшника.

Мать погибшего в Белгороде срочника Алла Фатхелисламова стала "жертвой" российского профессионального доносчика и попала под прицел полиции за "дискредитацию" армии РФ.

В интервью "Новая газета Европа" женщина рассказала о своем ликвидированном сыне Афанасие Подаеве, которого застрелили 29 мая в Белгородской области. В частности, женщина высказалась о том, что война - не то, что нужно России.

В итоге на нее составили протокол из-за жалобы некой Анны Коробковой. Об этом Фатхелисламова рассказала порталу 72.Ru.

По словам женщины, она точно не знает, что именно стало поводом для возбуждения дела. Однако жалоба на нее поступила через несколько дней после публикации интервью на YouTube.

"Приехали [из полиции], показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления. […] Написано, мол, даже во время Великой Отечественной войны родственники не имели права высказываться против", - рассказала Фатхелисламова.

Она отметила, что в полиции ей пригрозили штрафом и указали, что в скором времени ее вызовут в суд для дальнейших разбирательств. Женщина в шоке, что в России доносят даже на тех, чьи дети погибли во время боевых действий.

Отмечается, что жалоба была написана от имени некой Анны Коробковой. В сети этот персонаж известен своим "хобби" - писать доносы на россиян.

Как отметила сама Коробкова в одном из своих письменных интервью, "разоблачение у нее в крови". Коробкова поделилась, что мастерству писать доносы ее научил дед. Он был во время Второй мировой войны осведомителем НКВД. За год госпожа "К" написала не менее 764 жалоб. Об этом утверждает она сама.

При этом СМИ отмечают, не исключено, что персонаж Коробкова - это "товарищ майор", который таким образом отлавливает неугодных режиму россиян.

События в Белгороде - новая угроза со стороны "кадыровцев"

Отметим, что помимо активного партизанского движения со стороны бойцов Легиона "Свобода России", а также "Российского добровольческого корпуса" Белгородская область столкнулась с еще одним "бедствием" - новой идеей "кадыровцев".

В частности, 13 июня стало известно, что отряд главы Чечни Рамзана Кадырова приехал в Белгород и поставил себе за цель бороться с "сатанистами и ЛГБТ". Как отметил соратник Кадырова Адам Делимханов - угрозу боевики видят в российских повстанцах из движения "РДК". Также он упомянул об украинском руководстве.

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