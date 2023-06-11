Боец с позывным Цезарь отметил, что их поддерживает широкое партизанское движение внутри России.

Свергнуть режим российского диктатора Владимира Путина можно только силой. От полного освобождения территории Российской Федерации никуда не деться.

"Мы видим, что путинские силовики - это Колосс на глиняных ногах. Сопротивление не организовано. Отдельные акты героизма солдат не могут оправдать глупость офицеров и неготовность этой структуры к войне. То есть, в принципе, нанеси мы удар большими силами с более решительными целями, Белгород был бы наш", - рассказал представитель добровольческого Легиона "Свобода России" с позывным Цезарь в интервью Эспрессо.

При этом он указал, что Легион наращивает свою боеспособность, в то врем как эффективность российской армии снижается.

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"Мы растем качественно, мы растем численно, мы получаем боевой опыт. Мы видим, что все больше людей нас поддерживают. К нам переходят местные жители. Нас поддерживает широкое партизанское движение внутри России. Вы видите это по огромному количеству диверсий против военных и военной инфраструктуры. И только вопрос времени, когда эти два графика сойдутся. Падающий график российской армии и других путинских пособий и растущий график боеспособности Легиона", - пояснил представитель Легиона "Свобода России".

По словам бойца, освободить Россию от режима Путина можно только силой

"Это операция, которая будет естественно сопровождаться военными действиями. Здесь без этого никуда не деться. Это как рак четвертой стадии, который таблетками нельзя вылечить. Надо брать опухоль и вырезать ее. Здесь, к сожалению, иначе не получится", - подытожил Цезарь.

Легион "Свобода России" и РДК - главные новости

Легион "Свобода России" совместно с "Русским добровольческим корпусом" провели ряд рейдоы на территорию Российской Федерации - в Грайворонский район Брянской области, в село Новая Таволжанка и город Шебекино Белгородской области.

Кроме того, представитель легиона "Свобода России" с позывным Цезарь сообщил, что российские добровольцы считают делом чести освободить украинский Крым.

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