Один из топ-политиков РФ уверяет, что Украина якобы пытается втянуть Европу в глобальную войну.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отличился странным оправданием кровавой войны в Украине.

Как заявил Володин во время выступления у трибуны, так называемая "спецоперация" в Украине якобы "предотвратила третью мировую войну".

"Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло бы произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших. Этого не по одной причине - наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств, и прежде всего государств Европы", - заявил Володин.

Он также заявил, что Россия - "мирная страна, и она никогда не будет воевать ни с какой европейской страной". Вместо этого Володин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он якобы пытается втянуть в войну Европу.

Что предшествовало

Ранее депутат Госдумы РФ Петр Толстой неожиданно сломал миф роспропаганды о том, что Украину можно захватить за 2-3 дня. На втором году полномашстабной войны он предсказывает, что боевые действия затянутся на долгие годы.

"У нас впереди еще долгая "спецоперация". Она продлится не год и не два, поскольку задача слишком серьезная, а озлобление слишком высокое. Мне кажется, что говорить о том, что все быстренько-быстренько закончится - это водить зрителя в иллюзию. Друзья, ничего не завершится, все только начинается", - заявил Толстой.

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