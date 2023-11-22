Володин сказал, что Россия придерживается политики одного Китая и твердо поддерживает Китай в защите территориальной целостности.

Китайский лидер Си Цзиньпин встретился с высокопоставленным российским законодателем спикером Госдумы Вячеславом Володиным, подчеркнув теплые отношения, которые сложились между странами после вторжения в Украину.

Китай готов укреплять связи с Россией и совместно способствовать развитию инициативы "Пояс и путь", заявил Си Цзиньпин на встрече в среду с Володиным, сообщает Bloomberg.

Володин сказал, что Россия придерживается политики одного Китая и твердо поддерживает Китай в защите территориальной целостности, говорится в заявлении.

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Отношения РФ и Китая

Пекин предоставил Москве дипломатическую и экономическую поддержку с тех пор, как Владимир Путин приказал совершить нападение в феврале 2022 года. Эта поддержка смягчила последствия западных санкций для России.

В прошлом месяце премьер-министр Китая Ли Цян сказал российскому коллеге Михаилу Мишустину, что он хочет активизировать торговлю и другое сотрудничество между странами.

Также в октябре Си подтвердил Путину в Пекине, что углубление связей является не целесообразным, а долгосрочным решением. Путин приехал на форум "Пояс и путь", который Си рекламировал как альтернативу мировому порядку, возглавляемому США. Для российского лидера это была редкая поездка за границу после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за предполагаемые военные преступления на Украине.

Две страны также недавно укрепили свои военные связи: Чжан Юся, вице-председатель высшего военного ведомства Китая, и его коллега Сергей Шойгу встретились на форуме по безопасности в китайской столице.

Пекин стремился выступить в роли нейтрального посредника в войне, опубликовав в феврале этого года план установления мира на Украине, хотя это предложение не принесло большого прогресса.

Экспорт Китая в Россию резко увеличился в этом году после того, как Запад разорвал торговые связи из-за войны. Китай также увеличил импорт ископаемого топлива из России.

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