В Москве пьяный мужчина "напал" на шлагбаум: момент попал на видео
17:46, 18 июля 2020Русский міръ
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Москвич яростно хватал шлагбаум, пытаясь его оторвать.
Момент "драки" попал на видео / скриншот видео
В Москве пьяный мужчина "подрался" со шлагбаумом и попал на видео.
Запись опубликовал один из московских Телеграм-каналов, пишет "Лента.ру".
Уточняется, что инцидент произошел в районе проспекта Вернадского. На кадрах видно, как москвич яростно хватает шлагбаум, приподнимает его и отрывает. Все это время он продолжает кричать. На заднем фоне стоит машина, которая не может выехать с территории двора.
Как сообщал УНИАН, в Москве полицейский два года жил в квартире умершего соседа, выдавая ее за свою.
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