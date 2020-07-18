В Москве пьяный мужчина "напал" на шлагбаум: момент попал на видео

Москвич яростно хватал шлагбаум, пытаясь его оторвать.

В Москве пьяный мужчина "подрался" со шлагбаумом и попал на видео.

Запись опубликовал один из московских Телеграм-каналов, пишет "Лента.ру".

Уточняется, что инцидент произошел в районе проспекта Вернадского. На кадрах видно, как москвич яростно хватает шлагбаум, приподнимает его и отрывает. Все это время он продолжает кричать. На заднем фоне стоит машина, которая не может выехать с территории двора.

Как сообщал УНИАН, в Москве полицейский два года жил в квартире умершего соседа, выдавая ее за свою.

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