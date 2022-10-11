Те мобилизованные россияне, которые уже попали на фронт в Украину, не знают, как уходить от взрывов и как себя вести в бою, отметил Свитан.

Мобилизационная система России рухнула. В РФ раздали повестки 300 тысячам человек, а приняли только 150 тысяч.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью УНИАН.

"Сейчас они их только приняли и начали обучать. То есть они выйдут только через два-три месяца. Но выйдут они в качестве слишком малоэффективной силы – это те люди, которых нельзя будет использовать для выполнения каких-то боевых задач. Их могут использовать либо на доукомплектование, либо дальше отправят на дообучение", – заявил он.

"А вот оставшихся 150 тысяч, которых просто некуда деть, начали рассовывать куда только можно. Кто-то еще едет, а кто-то еще пешком идет с Якутии. Через пару лет до Украины дойдут. Этими 300 тысячами мобилизационной системе РФ поставили невыполнимую задачу, поскольку 150 тысяч человек "болтаются" где-то между фронтом и поездкой в сторону фронта", – добавил Свитан.

По словам эксперта, те мобилизованные россияне, которые уже попали на фронт в Украину, не знают, как уходить от взрывов и как себя вести в бою, их используют в качестве "дымовой завесы":

"Ими доукомплектовывают какие-то кондовые части, которые воюют уже несколько месяцев. Допустим, отправляют в какой-то батальон, который потерял уже 50% личного состава. Те старослужащие знают, как себя вести, а эти "чмобики" – нет. Поэтому их хорошо видно, и наши военные стреляют сначала по "чмобикам", а потом уже по старослужащим… Они становятся первой целью, по которой стреляют, а у тех старослужащих есть какой-то запас времени, чтобы выполнить свою боевую задачу. Это отвлекающая цель, которая на себя принимает удар. Они жизнью этого "чмобика" выигрывают себе несколько секунд и спасаются. Наши войска будут постоянно скашивать этих "чмобиков", и их будут постоянно требовать на доукомплектование. Это своеобразная карусель смерти".

Путин объявил мобилизацию в России

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Кремль собирается призвать 300 тысяч россиян.

По его словам, призыву будут подлежать только те россияне, которые состоят в запасе, кто проходил службу в рядах вооруженных сил. Вместе с тем уже известно о массе случаев, когда мобилизованные россияне не могут служить даже по состоянию здоровья.

Всего Кремль планирует призвать до 1,2 миллиона россиян, хотя эта информация официально скрывается.