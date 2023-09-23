В воздушном пространстве временного оккупированного полуострова ПВО РФ "ловила" украинские "Нептуны".

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что на этой неделе "ловили" на территории временно оккупированного Крыма украинские ракеты "Нептун".

Об этом ведомство заявило в своей сводке о военном вторжении в Украину. В ней отмечается, что ПВО РФ "сбила" пять ракет, один "Нептун" и 37 БПЛА в воздушном пространстве Крыма на этой неделе. Ими Украина "целилась" по объектам на полуострове, заявило российское министерство.

"В ходе отражения атак российскими средствами ПВО уничтожены пять крылатых ракет, противокорабельная ракета "Нептун", а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Тем временем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что по итогам утренней ракетной атаки были найдены обломки "сбитой" ракеты на территории парка Учкуевка.

"Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб", - указал он.

Утром Севастополь атаковали ракетами и БПЛА

Напомним, 23 сентября в районе 09:00 утра на территории Севастополя звучала воздушная тревога. Губернатор Развожаев заявлял об угрозе ракетного удара. Также местные телеграм-каналы сообщали о запуске БПЛА и взрывах в районе Сухарной балки, где находился арсенал кораблей Черноморского флота РФ.

Последний факт подмечала мониторинговая группа "Крымский ветер". Над полуостровом поднимали дымовую завесу в попытке "отбить" ракетный удар.

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