В ночь на 21 сентября Украина реализовала масштабный огневой удар украинскими ракетами по аэродрому в Крыму.

Спутник зафиксировал последствия удара украинскими ракетами "Нептун" по эскадрильи российских самолетов Су-24 и Су-30 на аэродроме "Саки" (Новофедоровка)

Речь идет об атаке, которую реализовала по территории временно оккупированного Крыма СБУ совместно с ВМС Украины 21 сентября. Источник УНИАН сообщал, что в день атаки на аэродроме "Саки" находилось по меньшей мере 12 боевых самолетов РФ (эскадрилья). Сегодня мониторинговая группа "Крымский ветер" опубликовала спутниковые кадры с последствиями от удара.

Отмечается, что на серии фото зафиксированы такие разрушения: один из ангаров аэродрома полностью выгорел, а одно из зданий залито пеной - на его крыше характерная белая "шапка".

Видео дня

"Интересно, что после удара на аэродроме не осталось самолетов. Перебазировали?", - отмечает "Крымский ветер".

Удар Украины по аэродрому "Саки" в Крыму

Напомним, в ночь на 21 сентября СБУ и ВМС устроили россиянам "бавовну" по крымскому аэродрома "Саки". Источник СБУ рассказал УНИАН, что там находилось не менее 12 самолетов РФ, ПЗРК "Панцирь", а также размещалась база подготовки операторов БПЛА "Mojaher". Также сообщалось, что в рамках атаки Украина "попала в цель".

Сначала систему противовоздушной обороны РФ озадачили атакой БПЛА, а позже "продырявили" украинскими ракетами "Нептун". Хотя Минобороны РФ традиционно сообщило, что в этот день все "вражеские цели" удалось сбить.

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