Скоропостижную смерть 40-летнего миллионера многие успели назвать крайне подозрительной.

В России внезапно и при загадочных обстоятельствах скончался известный миллионер Антон Черепенников, которого считают одним из ведущих российских экспертов по прослушке.

Накануне о смерти 40-летнего Черепенникова сообщило российское агентство РБК. В IT-компании "ИКС Холдинг", которую он возглавлял, заявили, что причиной смерти стала остановка сердца. Как пишет издание ВЧК-ОГПУ, Черепенникову стало плохо во время прохождения процедуры ксенонотерапии в московском офисе.

"Он был под газом, начал задыхаться и в итоге у него остановилось сердце. Телохранитель Антона Черепенникова, который присутствовал в его офисе на Мичуринском проспекте в момент гибели босса, рассказал, что врач пропустил момент, когда пациент стал задыхаться", – сообщает издание.

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Российское оппозиционное издание "Медуза" отмечает, что созданная Черепенниковым группа "ИКС Холдинг" объединяет около 30 технологичных компаний, в том числе разработчиков систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Это специальное оборудование, с помощью которого спецслужбы прослушивают телефоны и отслеживают интернет-активность интересующих их людей. В России действует так называемый "закон Яровой", который обязывает операторов связи устанавливать у себя такое оборудование.

Британская Daily Mirror со ссылкой на источник в российской оппозиции пишет, что Черепенников был "абсолютно ключевым инструментом путинских репрессий", за что в свое время и попал под американские санкции.

"Его убийство нельзя исключать, поскольку аппарат [государственной] безопасности [в России] приходит в отчаяние из-за неудачной войны", – заявил собеседник издания.

Также британцы отмечают, что Черепенников является вторым представителем путинской элиты, который умер за последние два дня. До этого скончался бывший государственный чиновник, миллиардер-олигарх Игорь Кудряков. Он был найден мертвым в своей московской квартире.

Обозреватель немецкого таблоида Bild Рене Гарцке также считает смерть Черепенникова подозрительной.

"В течение многих лет путинского правления происходят загадочные смерти. Десятки военных, чиновников и бизнесменов внезапно умирали, часто при загадочных обстоятельствах. Иногда их объявляют самоубийцами, даже если труп обнаружен с пятью пулевыми ранениями. По подсчетам британской газеты Sun, таких подозрительных смертей с начала вторжения Путина в Украину было уже 40", — резюмирует журналист.

Ситуация в России

После июньского мятежа Евгения Пригожина в России началась волна репрессий на самом "высоком" уровне. Уже месяц считается арестованным командующий российскими Воздушно-космическими силами, близкий соратник Пригожина генерал Сергей Суровикин.

На этой неделе силовики задержали бывшего полевого командира "ДНР" Игоря Гиркина, который пользуется огромным авторитетом среди российской провоенной общественности. Поводом для задержания стала его публичная критика в адрес боевиков "ДНР", но большинство аналитиков сходятся во мнении, что он арестован за критику непосредственно Путина.

Но и этим дело не ограничилось. Известно о задержаниях или уголовном/административном преследовании ряда других видных россиян – полковника Квачкова, сооснователя группировки "ДНР" Павла Губарева и др.

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