В этот раз композиция получилась со спецэффектом - из ноздрей быка идет пар.

В российской Якутии местный мастер Михаил Боппосов создал из навоза символ наступающего 2021 года по восточному календарю - скульптуру Быка, из ноздрей которого идет пар.

Об этом сообщается в местном издании News.Ykt.Ru.

Михаил Боппосов посвятил эту работу своим ровесникам-одногодкам, которым в год Быка исполнится 60 лет, а также медикам, которые борются с коронавирусом.

"Моя скульптура давит ногами коронавирус, и я надеюсь, что в следующем году мир поборет эту коварную болезнь", - заявил скульптор.

Чем известен Михаил Боппосов: его работы

Мастер из Таттинского улуса ранее прославился своими необычными скульптурами, которые он выполняет из экологичного материала - навоза.

Боппосов лепит навозные скульптуры каждую зиму. Чаще всего его персонажами становятся животные из восточного календаря. В прошлом году он слепил из трех тонн навоза огромную крысу, а в 2018 изготовил трех поросят. До этого мастер лепил собачью упряжку с санями и чумом, гигантского петуха, семейку коз, лошадей и кобру. В 2015 году скульптор соорудил замысловатую композицию из навозных пальм, по которым скакали мартышки, также сделанные из навоза. Кроме того, он делал дракона, танк и Ждуна.

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Автор: Олег Давыгора