Спикер Воздушных сил отмечает, что, вероятно, реализуются "страшилки" от Путина.

Россия использует около 40 аэродромов, и переброска самолетов в оккупированный Крым на аэродром "Бельбек" не является чем-то новым. Об этом сказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Здесь ничего нового. Видимо эти страшилки Путина, которые он рассказывал на весь мир, что будут контролировать с "Кинжалами" в Черном море получают вот такую реализацию", - сообщил он.

При этом Игнат отметил, что Россия использует около 40 аэродромов для атак Украины.

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"Авиация это вещь такая мобильная, что сегодня она здесь, а завтра она там, не обязательно "Бельбек" будут использовать для самолетов МиГ-31К. Кстати они также есть двух модификаций - МиГ-31БМ и МиГ-31К, который способен нести ракеты "Кинжал". Могут завтра перелететь на другие аэродромы для патрулирования и единственное что меняется - время подлета увеличивается", - сказал Игнат.

Он напомнил, что уже не один аэродром, который использовали российские оккупанты, был поражен Силами обороны Украины. При этом добавил, что и в дальнейшем будет проводится работа, чтобы "расчищать от российской нечисти".

Размещение самолетов МиГ-31К в Крыму - новости

Как сообщал УНИАН, российские захватчики передислоцировали на аэродром "Бельбек" (Крым) по меньшей мере четыре самолета МиГ-31. Ранее в РФ заявляли о намерении начать патрулирование над Черным морем самолетов-носителей аэробалистических ракет "Кинжал".

Военный эксперт Сергей Згурец отмечал, что Россия сильно рискует, если передислоцирует МиГ-31 в Крым, потому что это хорошие цели для украинских систем поражения, начиная от беспилотных комплексов и до управляемых крылатых ракет. По его словам, этой возможностью надо оперативно воспользоваться и существенно уменьшить количество носителей ракет "Кинжал".

Эксперт отметил, что "патрулирование" над акваторией Черного моря этих самолетов не выглядит рациональным, потому что количество этих самолетов ограничено и ограниченным является их ресурс и если их тупо гонять для постоянного дежурства, то это повлияет на реальное снижение потенциала и возможностей этих самолетов. По убеждению Згурца, это определенный краткосрочный пропагандистский шаг со стороны РФ.

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