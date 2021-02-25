В помощники он взял двух 22-летних девушек, с которыми познакомился, когда вызвал клининговую службу.

В Перми (Россия) полицейские нашли в квартире нарколабораторию, в которой 16-летний школьник занимался изготовлением наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба российского МВД.

Подросток заработал деньги, работая курьером по доставке еды, и снял трехкомнатную квартиру. Родителям он сказал, что будет там выращивать клубнику и зелень на продажу, а сам начал изготавливать мефедрон. Подпольное производство работало несколько месяцев.

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В помощники он взял двух 22-летних девушек, с которыми познакомился, когда вызвал клининговую службу. Девушки пришли убирать квартиру, а затем стали помогать подростку с реализацией мефедрона. Также подруги делали закладки.

Полиция изъяла 300 граммов наркотика, химические реактивы и лабораторное оборудование. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ.

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Автор: УНИАН