Одиозный политик раскрыл "стратегическое видение" войны в Украине.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился порцией фантазий относительно войны в Украине. Он уверен, что боевые действия нужно "расширять".

Об этом он заявил 21 июля во время встречи с украинскими беженцами, пишет пропагандистское "РИА Новости".

Он заявил, что "спецоперация" будет "доведена до конца", а украинские войска нужно" подвинуть "не только от Донецка, но и шире".

"Украинские войска необходимо подвинуть не только от Донецка, но и подальше. И не только от Донецка. Теперь нужно шире. Дальше", - размечтался он.

Кроме того, Медведев пообещал "комфортную и спокойную" жизнь разбомбленному россиянами Донбассу, цинично назвав украинцев и россиян "одним народом".

Как уже сообщал УНИАН, Медведев заявил, что РФ якобы имеет право на превентивную самооборону", намекая на ядерный удар.

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