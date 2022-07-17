У государства "есть право на превентивную самооборону", подчеркнул замглавы российского Совбеза.

Заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев утверждает, что отказ Украины или государств-членов НАТО признавать Крым "российской территорией" - системная угроза для РФ.

У страны "есть право на превентивную самооборону, это надо иметь в виду", рассказал чиновник во время встречи с ветеранами, пишет "Интерфакс".

"…Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза…", - заявил он.

Замглавы Совбеза добавил, что каждое государство имеет право на "превентивные действия по устранению военной угрозы".

Напомним, РФ весной 2014 года захватила украинский Крым, провела псевдореферендум и назвала его своей территорией. Украина и большинство стран мира, в частности, государства-члены НАТО, не признали полуостров "российской" территорией.

В 2014-м Россия также вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали там самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Рано утром 24 февраля текущего года российские власти решились на полномасштабное вторжение в Украину, однако не назвали свои действия войной - Кремль утверждал, что в нашей стране началась "спецоперация" для "демилитаризации" и "денацификации".

В начале июля Дмитрий Медведев утверждал, что после вторжения на украинскую территорию с РФ "стали считаться по-настоящему".

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