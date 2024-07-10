Соратник кремлевского диктатора Владимира Путина хочет уничтожить Украину при любом раскладе.

Бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал готовиться к полному захвату Украины после подписания мира с Киевом.

В своем Telegram-канале Медведев задается "риторическим вопросом": пойдет ли Киев на переговоры с Кремлем. При этом бывший лидер РФ оскорбляет президента Украины Владимира Зеленского, но признает, что такой сценарий практически нереален, в том числе из-за того, что Запад поддерживает Украину. Однако, по мнению Медведева, в случае избрания другого президента США могут иметь место "новые ноты в решимости" украинской элиты, которая "может начать переговоры, поставив военные действия на паузу".

"Вопрос в том, выгодно ли это России? Полагаю, что категорически нет. Наша страна на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях. Они просты – признание итогов СВО, зафиксированных в Конституции России, и отказ от приема Украины в Альянс. В последний раз об этом сказал Президент России, выступая в МИДе", - написал Медведев.

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По его словам, Украина отвергла это "предложение". В то же время, зампред Совбеза РФ заявил, что даже в случае принятия условий Кремля, стране-агрессору нужно быть "максимально осторожной", а такое потенциальное перемирие называет капитуляцией Киева.

К осторожности при таком сценарии он призывает в силу того, что сами переговоры до момента "явно выраженного намерения" Киева согласиться на условия РФ будут, как утверждает Медведев, передышкой для Украины для восстановления сил.

Второй довод Медведева состоит в том, что даже в случае обещаний Киева отказаться от вступления в НАТО, это "ни к чему" не приведет. В третьем пункте своих рассуждений соратник кремлевского диктатора заявляет: даже в случае позитивного (для РФ) вопросов о не вступлении Украины в НАТО и прочего, в Киеве быстро начнется новый майдан.

"Он сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную. И вот тогда как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному Альянсу будет гораздо сложнее. К тому же придется открыто признать, что сотни миллиардов денег их налогоплательщиков пошли прахом. И Вашингтон со товарищи принудит нацистов в Киеве к признанию итогов войны", - написал Медведев.

Он уверен, что при таком придуманном им раскладе в Украине будет создан "умеренный политический режим", но и это не будет концом военной операции России.

"Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба (Украины - УНИАН). Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли русской", - заявляет Медведев.

Но и после этого, по его словам, враги России никуда не денутся.

"Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты отечества", - подытожил зампред Совбеза.

Другие бредовые заявления Медведева

Бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал фейковую карту России, где территория Украины "в составе" страны-арессора. "Географический" рисунок он разместил в своем Telegram-канале в день России, который отмечается после распада СССР.

В частности, Медведев разместил 26-секундное видео с картой, которая "покрывается" российским триколором до Польши, а Украина на рисунке отдельно (как государство) не отмечена. На этом ролике национальные русские цвета – белый, красный, синий – расползаются под гимн РФ.

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