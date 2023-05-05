Глава МИД РФ считает, что переговоры необходимо вести с западными странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова заговорил о необходимости переговоров относительно прекращения войны против Украины.

Об это Лавров заявил журналистам, сообщают пропагандистские росСМИ.

"Мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния России проблемы, мы видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать только уперевшись в линию соприкосновения на Донбассе, как некоторые хотят заморозить эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем", - сказал Лавров.

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По его словам, прекратить войну возможно только путем переговоров с западными странами.

"Все понимают геополитический характер происходящего, и все понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно", - добавил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что РФ была давно готова к такому диалогу.

"Наши предложения вносились и в 2009 году, и вот последний раз в декабре 2021 года их направляли американцам", - добавил он.

Также Лавров заявил, что Россия будет "отвечать делом на атаку дронов (по Кремлю), а не рассуждать о том, было ли это поводом к войне".

Переговоры с Россией - позиция Украины

В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине.

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры с РФ возможны только после прекращения боевых действий и вывода российских войск до границ Украины 1991 года.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что, хотя Россия говорит о желании закончить войну, ее бомбардировки и обстрелы украинских сел и городов с целью убить как можно больше людей и захватить как можно больше территорий, говорят об обратном.

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