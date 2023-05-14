По словам украинского лидера, Путин доигрался и теперь с ним не возникает желания разговаривать.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского диктатора Владимира Путина избалованной "принцессой", с которой невозможно ни о чем разговаривать.

Зеленский в эфире итальянского ток-шоу Porta a Porta указал, что хотел прийти к общей договоренности с Путиным до начала полномасштабного вторжения, чтобы закончить войну на Донбассе.

"Я хотел закончить войну - найти договоренность. Он как, извините, принцесса, никак не мог найти формат встречи", - сказал президент.

По его словам, после неоднократных отказов во встречах и проведении телефонных переговоров, ему с Путиным "уже не о чем говорить".

Лидер РФ воспринимает войну, как шутку, а мнимые стремление Кремля к миру, не более, чем попытки найти новый способ манипулировать Западом: "Чтобы не вводили санкции, не помогали Киеву, но после этого, поверьте мне, через год он придет нашествием убивать нас снова", - резюмировал Зеленский.

Зеленский рассказал, что Путин загнал Россию в "капкан"

Напомним, что во время интервью итальянским журналистами лидер Украины заявил, что Путин на посту президента России загнал страну в полную "изоляцию".

Зеленский считает, что Путин кровавой войной против Украины лишил россиян всего: языка, истории, экономики, уважения - все это стерлось в глазах цивилизованного международного мира.

Теперь от лидера РФ отворачивается собственное окружение, а солдаты РФ изначально не верили, что их жизни хоть что-то значит для Путина, подчеркнул президент Украины.

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