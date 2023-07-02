Он опять угрожают миру "ядерной зимой".

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь угрожает миру ядерным оружием и третьей мировой войной.

В интервью "Российской газете" он заявил, что западные политики "не отдают себе отчет" в том, что делают и к чему призывают. "И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко", - сказал экс-президент РФ.

Он угрожает тем, что противостояние может продлиться десятилетиями или разрешиться с помощью третьей мировой войны. "Скорее всего, выигравших просто не будет. Ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения", - заявил Медведев.

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Он говорит, что миру необходимо найти "труднейшие компромиссы" для формирования нового миропорядка без "нацистского режима". "Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации", - написал он.

Также замглавы Совбеза предложил составить документ типа Хельсинского акта 1975 года. "Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия - враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО. С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень", - заявил он.

Вступление Финляндии в НАТО

Напомним, что после полномасштабного нападения РФ на Украину Финляндия приняла решение стать членом Североатлантического Альянса. Бывший премьер Санна Марин считает, что войны бы не было, если бы Украина была в НАТО.

Тогда Медведвев угрожал Финляндии, что Россия даст "симметричную реакцию" на их вступление в НАТО. При этом Путин сказал, что вступление страны в Альянс "не создает непосредственной угрозы России".

4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО.

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