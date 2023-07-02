Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь угрожает миру ядерным оружием и третьей мировой войной.
В интервью "Российской газете" он заявил, что западные политики "не отдают себе отчет" в том, что делают и к чему призывают. "И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко", - сказал экс-президент РФ.
Он угрожает тем, что противостояние может продлиться десятилетиями или разрешиться с помощью третьей мировой войны. "Скорее всего, выигравших просто не будет. Ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения", - заявил Медведев.
Он говорит, что миру необходимо найти "труднейшие компромиссы" для формирования нового миропорядка без "нацистского режима". "Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации", - написал он.
Также замглавы Совбеза предложил составить документ типа Хельсинского акта 1975 года. "Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия - враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО. С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень", - заявил он.
Вступление Финляндии в НАТО
Напомним, что после полномасштабного нападения РФ на Украину Финляндия приняла решение стать членом Североатлантического Альянса. Бывший премьер Санна Марин считает, что войны бы не было, если бы Украина была в НАТО.
Тогда Медведвев угрожал Финляндии, что Россия даст "симметричную реакцию" на их вступление в НАТО. При этом Путин сказал, что вступление страны в Альянс "не создает непосредственной угрозы России".
4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО.