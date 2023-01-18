Финляндия хочет стать членом НАТО, чтобы больше никогда не переживать войну, отметила она.

Основной причиной подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО стала война в Украине.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на встрече Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Politico. По ее словам, Россия не вторглась бы в Украину, если бы она была членом Североатлантического Альянса. "Мы можем оглянуться на историю и задать себе вопрос, а должна ли Украина уже быть членом НАТО?" - спросила Марин.

Премьер подчеркнула, что в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, Западные страны должны были действовать более жестко.

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"Нам нужно извлечь уроки из этого дня. Мы хотим стать членом НАТО, потому что больше никогда не хотим войны в Финляндии", - сказала она, добавив, что надеется, что процесс ратификации для Швеции и Финляндии пройдет как можно быстрее.

Вступление Финляндии в НАТО

Как сообщал УНИАН, в мае 2022 года Финляндия и Швеция начали процесс подачи заявки на вступление в НАТО.

Ратификационные документы подписал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и 28 стран Альянса. Необходимы только решения Венгрии и Турции.

Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что одобрит вступление Швеции в НАТО только после того, как в Анкару экстрадируют 130 представителей Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает "террористами".

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