Он угрожает большой войной.

Зампред главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал большие военные учения НАТО "Steadfast Defender 2024" попыткой "взять РФ на испуг".

На своей странице во ВКонтакте экс-президент Росиси заявил, что некоторые этапы учений пройдут "в самых отъявленно русофобских и наиболее омерзительных" России государствах вроде Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Он возмущен тем, что учения Североатлантического Альянса пройдут "в непосредственной близости от границ России" и уверяет, что это делается на для отработки планов обороны НАТО, а для того, чтобы пригрозить РФ. Кроме того, Медведев пришел к выводу, что учения такого уровня свидетелествуют о том, что страны НАТО "реально чего-то опасаются".

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"Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, мгновенно получат адекватный ответ. Это будет означать только одно - большую войну, от которой НАТО уже не отвертится. То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнёт предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов. Они, безусловно, станут законной целью для наших Вооружённых сил и будут безжалостно уничтожены как враги", - добавил он.

Что известно о новых учениях НАТО

Учения Steadfast Defender 2024 проходят с 24 января 2024 года до конца мая. В них принимают участие около 90 тысяч военнослужащих 31 страны-союзника, а также партнер НАТО Швеция. Также задействовали:

более 50 военно-морских сил, включая авианосцы, фрегаты, корветы и эсминцы.

более 80 воздушных платформ, включая F35, FA18, Harriers, F15, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

более 1100 боевых машин, включая 166 танков, 533 боевые машины пехоты и 417 бронетранспортеров.

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