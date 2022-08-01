Россияне выставили на продажу медали "За освобождение Мариуполя". Награды оккупанты оценивают в несколько сотен рублей.
Соответствующие позиции появились на российском сайте частных объявлений Avito.
Оккупанты предлагают не только медали, но и наградные документы к ним без вписанных личных данных. То есть, покупатель может документально удостоверить то, что является владельцем награды.
За "эксклюзивные" медали от Пушилина россияне просят 500-1000 рублей (300-500 гривен).
Как сообщал УНИАН, в российскую армию ищут людей на Avito. Нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers), которой предстоит Avito молчит о массовых объявление о срочной службе в российской армии на их площадке.