Советник городского головы призвал не верить оккупантам.

Российские захватчики сделали ряд объявлений о том, что якобы жители полностью разрушенного Мариуполя смогут получить компенсацию за уничтоженное жилье, а сам город ждет восстановление.

Как отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, эти заявления не стоят внимания.

Он отметил, что оккупанты показали много красивых цифр, но нет никакой конкретики. Вероятнее всего, горожанам выдадут "сертификаты" на восстановление жилья.

"Здесь стоит обратить внимание на "или". Или мариупольцы получат в качестве компенсации жилье, или деньги. И выбор не за мариупольцами. Кстати, никакой конкретики вообще здесь нет. Однако. За день до того, руководство России заявило, что компенсация за потерянное жилье мариупольцам будет ... сертификатами. Сегодня Минстрой РФ подчеркнул, что порядок выдачи сертификатов в работе. Учитывая, что никакого собственного бюджета в так называемой "ДНР" не существует, это прямо указывает на то, что деньгами давать не собираются. Мариупольцам раздадут бумажки в качестве компенсации, за которые можно будет приобрести квартиру нигде", - подчеркнул он.

Не стоит иметь напрасных ожиданий и относительно представленного оккупантами плана восстановления города, считает советник мэра.

"На сайте Пушилина (главаря "ДНР" - УНИАН) только "указ", обязывающий иметь в виду, что такой план есть. И просто картинка с панорамой Мариуполя и надписью "Мастер-план" на одном листе. Очередное ничего", - отметил Аднрющенко.

Советник городского головы также подчеркнул, что не стоит доверять обещаниям оккупантов.

"Мариупольцы. Не нервничайте. Компенсация действительно будет и действительно русскими руками за русские деньги. Пленными за счет репарации. А пока - не верьте. Просто вспомните все обещания с начала оккупации. Что из этого сделано? То-то и оно", - заметил он.

Как оккупанты врали, что возместят потери мариупольцам

Как сообщал УНИАН, в мае советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты в Мариуполе начали регистрацию на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье обещали 500 тысяч рублей (около 6 тысяч долларов), за погибшего члена семьи – 3 млн рублей (около 33 тысяч долларов).

При этом в заявлении мариупольцы должны были указывать, что имущество было уничтожено украинскими военными, а близкие убиты украинской армией. В случае отсутствия/отказа такой отметки оккупанты сообщали, что никакая компенсация проведена не будет.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко предупреждал, что российские оккупанты заманивают жителей в город обещаниями о компенсации за разрушенное жилье.

"Те разговоры, которые сегодня есть, что российские войска предлагают приезжать и получить компенсационные выплаты за поврежденное имущество, - это бред и ложь. Потому что город почти разрушен - 90% жилого сектора повреждено, 70% это прямое попадание, 50% превратили россияне в пепел", - сказал мэр.

По словам Бойченко, сумма возмещения составляет миллиарды долларов, и обещания оккупантов - только пропаганда, которую они распространяют, чтобы больше привлекать людей в город.

"А потом, как обычная террористическая организация, они будут торговаться в отношении этих эвакуационных миссий. Это ловушка, надо это понимать", - подчеркнул Бойченко.

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