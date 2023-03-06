Женщина также показала ужасные условия жизни в своем доме.

Мать мобилизованного из Владимирской области России записала обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Она пожаловалась, что за сына перестали приходить выплаты. Пока деньги поступали, женщина была "немножко спокойная". А теперь мать не может связаться с сыном.

"Мой сын — мобилизованный. Я его ищу пять месяцев. Куда я не обращалась: во владимирский областной [военкомат], к [губернатору Александру] Авдееву, в Министерство обороны, в следственный комитет. Я везде хожу, не могу найти своего ребенка. Я еще была немножко спокойная, потому что ноябрь, декабрь выплаты у нас были, значит — мой сын в строю. Я была спокойна, хотя связи с ним не было. Но я стала беспокоиться в январе месяце. Мне выплаты не пришли", — заявила женщина в ролике, опубликованном в Telegram-канале Владимира Золкина.

По ее словам, сын числится в списке без вести пропавших. Однако в Минобороны "удивлены", что мать не получает выплат. Как заявила женщина, она не работает пять месяцев, так как ищет оккупанта. А все сбережения якобы потратила на юристов и поездки.

Видео дня

В отдельном видео показаны условия, в которых живет женщина. Кадры ролика, судя по всему, демонстрируют подъезд с ободранными стенами, залепленными дырками и разнообразным хламом.

Курьезы с российскими мобилизованными: последняя информация

Иркутские мобилизованные из 1439-го полка после прибытия на фронт узнали, что их планируют отправить на штурм вместо службы на блокпостах. Призывники начали записывать обращения с просьбами о перемещении в тыл.

Позже в Сети появилось видео, где жены и сестры мобилизованных призывали "спасти, кого еще можно". По словам женщин, иркутских оккупантов отправили в атаку, и они попали в окружение.

В Курской области один из призывников расстрелял своего сослуживца. Последний ранее был известен, как рэп-исполнитель под псевдонимом Kent Konga.

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