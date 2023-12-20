В район Авдеевки перебрасываются подразделения 57-й ОМСБр 5-й ОВА, которая до того была в районе Бахмута.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские оккупационные войска вполне ожидаемо продолжают наращивать свой потенциал под Авдеевкой.

В частности, в район Авдеевки перебрасываются подразделения 57-й ОМСБр 5-й ОВА, которая до того была в районе Бахмута.

"Это вполне вписывается в ожидаемое наращивание группировки РОВ в районе Авдеевки до 60 тыс л.с. Сейчас там сосредоточено более 40 тысяч и этого, как мы видим, не хватает, чтобы захватить небольшой городок в установленные ранее дедлайны. Тем не менее, даже не смотря на недовольство темпами продвижения в районе Авдеевки российским руководством, накопленные после провалившейся второй волны наступления ресурсы, командование РОВ не спешит задействовать. Что говорит о тщательной подготовке к третьей волне наступления, которая может начаться уже в 20-х числах, накануне Нового года", - написал он.

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По его словам, в настоящее время РОВ активно применяют следующий ресурс: на север от Авдеевки задействованы подразделения 114-й и 132-й ОМСБр 1 АК и 15-й ОМСБр 2 ОВА; Северо-восточнее 114-й ОМСБр 1 АК; Южный сектор - 1-й ОМСБр 1 АК, 55-я и 74-я ОМСБР 41 ОВА; в Авдеевской промзоне оперирует так называемая ДРШБр "Ветераны" и мобики 1-й ОМСБр 1 АК. В боях ограничено фигурируют 21-я и 30-я ОМСБр 2-й ОВА, а так же 239-й ТП 90 ТД. Возможно, эти ресурсы берегут для участия в основном прорыве, в рамках 3-й волны.

"Так же, следует ожидать, что российское командование продолжит практику переброски сил и средств с других плацдармов, для усиления давления на Авдеевку. Откровенно скажу, не удивлюсь передислокации под городок подразделений из состава ГВ "Запад", - добавил Коваленко.

Ситуация в Авдеевке - детали

Оккупанты активно пытаются захватить Авдеевку уже несколько месяцев, и постоянно объявляют о новых и новых дедлайнах, которых им все равно не удается достичь, несмотря на все усилия и огромное количество затраченных ресурсов. Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Кремлевская пропаганда постоянно рассказывает, что уже в скором времени будет достигнута цель по захвату города, хвастается, что якобы российские силы вышли на окраины Авдеевки, поэтому стоит ждать успехов. Оккупанты планировали захватить город ко времени проведения "прямой линии" российского диктатора Владимира Путина, но им это не удалось, поэтому за несколько дней до этого дедлайна пропагандисты начали рассказывать, что якобы окружат город до Нового года.

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