Россияне искренне уверены, что марки с фюрером являются пропагандой их победы над нацистами.

В российском Орле на прилавках газетных киосков продаются марки с Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает местный телеканал.

Читайте такжеВ закрытой российской клинике нашли труп пенсионерки

Марку времен Второй мировой продают по 290 рублей, однако большинство россиян в этом проблемы не видят. Говорят, что портрет фюрера «в правильном патриотическом ключе является, наоборот, закреплением героического контекста Великой Победы над преступной фашистской Германией».

Тираж заказала патриотическая организация «За Родину». Там отметили, что используют настоящие марки Третьего Рейха.

«Побежденных противников надо пропагандировать как плоды нашей победы. Вот и все. И здесь на этой упаковке соответственно это отражено», – заявили в отделении Союза филателистов России.

Однако, как сообщает Следственный комитет РФ правоохранители занялись проверкой по факту реализации в Орле Гитлера. Киоску запретили и дальше распространять "пропаганду победы России".

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН