Лука Затравкин решил прыгнуть в детский бассейн.

Лука Затравкин, сын художника РФ Никаса Сафронова, не может вернуться на родину.

Об этом сообщает Российский Собеседник со ссылкой на комментарий Сафронова.

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Администрация местного отеля задержала мужчину после того, как 250-килограммовый музыкант сломал детский бассейн, прыгнув в него с разбега, и отказался платить деньги за повреждение имущества.

Кроме того, издание пишет, что россиянин травмировал во время прыжка ноги и руку. Бассейн закрыли на ремонт.

"Вчера (14 сентября-УНИАН) я получил звонок от Луки. Он сказал, что собирается возвращаться в Россию. Но его не выпустят из отеля до тех пор, пока он не возместит убытки - средства, которые пошли на ремонт бассейна», – сообщил изданию его отец Никас Сафронов.

Турки оценили убытки в 19 тысяч долларов.

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Автор: УНИАН