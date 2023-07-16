Для подсчета использовался реестр наследственных дел и официальные данные о смертности от Росстата.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, минобороны агрессора всячески скрывает, сколько российских солдат погибло во время захватнической войны против Украины.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на расследование, которое проводилось совместно с "Медиазоной", с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и до конца мая 2023-го, когда на фронте началась контрнаступление ВСУ, общее число погибших с российской стороны составило 47 тысяч человек.

Для подсчета использовался реестр наследственных дел и официальные данные о смертности от Росстата. "Если говорить максимально точно, c вероятностью 95% число погибших лежит в границах между 40 тысячами и 55 тысячами человек. Общее число безвозвратных потерь Вооруженных сил РФ, включая тяжелораненых и уволенных может составлять как минимум 125 тысяч человек", - говорится в материале.

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Примечательно, что последний раз ведомство агрессора отчитывалось о потерях в сентябре 2022 года — тогда было объявлено, что на фронте погибли менее шести тысяч российских военнослужащих.

Потери окупантов в Украине

На протяжении последних 17 месяцев потери России в Украине, по подсчету британской разведки, составляли в среднем 400 оккупантов в день.

По состоянию на 11 июля Генштаб ВСУ сообщал о том, что оккупанты потеряли более 235 тысяч человек личного состава.

Генштаб регулярно сообщает, что оккупанты из-за значительных потерь вынуждены переоборудовать гражданские заведения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в Российскую Федерацию воздушным путем.

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