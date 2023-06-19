В Россию эвакуируют только раненых офицеров.

Российские оккупанты продолжают нести большие потери на поле боя и вынуждены переоборудовать гражданские учреждения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения.

Так, они превратили в военный госпиталь общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области, сообщается в сводке Генштаба.

"В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых. Вместе с тем, данный военный госпиталь используется в качестве логистического хаба по перераспределению раненых и погибших военнослужащих противника. Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в Российскую Федерацию воздушным путем", - информирует ведомство.

Видео дня

Потери России в войне

По состоянию на утро 19 июня в Украине убили уже более 220 тысяч российских оккупантов, 630 из которых-за последние сутки.

По данным британской разведки, сейчас россияне несут самые высокие потери, начиная с марта 2023 года, когда бои в районе Бахмута достигли своего пика.

В России проводят мобилизацию на войну против Украины таким образом, что она способствует сокрытию потерь, потому что они будто "размазаны" по разным регионам. Ежедневно там хоронят до 6 тысяч человек, а потому увеличение военных потерь там не сильно заметно.

Вас также могут заинтересовать новости: