Вероятно, многие госпитали противника зарезервированы для раненых офицеров, отметили в разведке Великобритании.

В течение последних 17 месяцев потери России в Украине составляли в среднем 400 оккупантов в день, и РФ из-за этого почти наверняка пытается побороть кризис боевого медобеспечения.

Возможно, до половины потерь РФ можно было бы избежать в случае оказания раненым надлежащей медицинской помощи, приводит разведка Великобритании данные главаря подразделения боевой медицины компании "Калашников".

Разведчики узнали, что из-за медленной эвакуации раненых оккупантов и ненадлежащего использования грубого российского жгута враги часто "минусуются" или теряют конечности.

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В разведке добавили, что, предположительно, из-за притока раненых захватчиков в РФ было подорвано предоставление некоторых гражданских медуслуг, особенно в приграничных областях. "Вполне вероятно, что многие специализированные военные госпитали зарезервированы для раненых офицеров", - отмечается в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается - вот новости, которые стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются продвигаться на востоке украинского государства и получают "по зубам" от Сил обороны Украины. Кроме того, на юге нашей страны продолжаются контрнаступательные действия, и уже освобождено 169 квадратных километров территории.

Россия уже понесла огромные потери на украинской земле. Вот какие потери врага на сегодняшний день, 10 июля: ликвидированы примерно 234 480 противников. РФ также потеряла очень много техники, в частности, 4085 танков и 7966 боевых бронированных машин.

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