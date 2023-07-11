Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 540 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 июля 2023 года ориентировочно составили :
- личного состава - около 235 тыс 020 (+540) человек ликвидировано,
- танков -4089 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин - 7983 (+17) единиц,
- артиллерийских систем - 4385 (+14),
- РСЗО - 672 (+4),
- средства ПВО - 414,
- самолетов - 315,
- вертолетов-310 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3693 (+7),
- крылатые ракеты - 1271,
- корабли/катера-18,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6966 (+29),
- специальная техника - 640 (+8).
Потери России на войне в Украине - последние новости
На протяжении последних 17 месяцев потери России в Украине, по подсчету британской разведки, составляли в среднем 400 оккупантов в день. И РФ из-за этого почти наверняка пытается побороть кризис боевого медобеспечения.
Генштаб регулярно сообщает, что оккупанты из-за значительных потерь вынуждены переоборудовать гражданские заведения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. К примеру, тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в Российскую Федерацию воздушным путем.
Наибольшие потери Россия продолжает нести на Таврическом направлении. За сутки российские захватчики потеряли там еще более двух рот и много военной техники.
Кроме того, генерал Александр Сырский накануне показал, как ВСУ "разнесли" оккупантов в Бахмуте на крыше дома.
Отдельно отмечалось, что на Бахмутском направлении противотанковый расчет 30 отдельной механизированной бригады превратили в лом многие российские техники.