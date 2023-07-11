Также уничтожено 17 боевых бронированных машин и 14 артиллерийских систем.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 540 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 июля 2023 года ориентировочно составили :

личного состава - около 235 тыс 020 (+540) человек ликвидировано,

танков -4089 (+4) единиц,

боевых бронированных машин - 7983 (+17) единиц,

артиллерийских систем - 4385 (+14),

РСЗО - 672 (+4),

средства ПВО - 414,

самолетов - 315,

вертолетов-310 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3693 (+7),

крылатые ракеты - 1271,

корабли/катера-18,

автомобильной техники и автоцистерн - 6966 (+29),

специальная техника - 640 (+8).

Потери России на войне в Украине - последние новости

На протяжении последних 17 месяцев потери России в Украине, по подсчету британской разведки, составляли в среднем 400 оккупантов в день. И РФ из-за этого почти наверняка пытается побороть кризис боевого медобеспечения.

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Генштаб регулярно сообщает, что оккупанты из-за значительных потерь вынуждены переоборудовать гражданские заведения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. К примеру, тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в Российскую Федерацию воздушным путем.

Наибольшие потери Россия продолжает нести на Таврическом направлении. За сутки российские захватчики потеряли там еще более двух рот и много военной техники.

Кроме того, генерал Александр Сырский накануне показал, как ВСУ "разнесли" оккупантов в Бахмуте на крыше дома.

Отдельно отмечалось, что на Бахмутском направлении противотанковый расчет 30 отдельной механизированной бригады превратили в лом многие российские техники.

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