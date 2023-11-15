Кремль не видит проблемы в том, что за участие в войне против Украины помилование получают самые "тяжелые" преступники.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков прокомментировал "практику", учрежденную Путиным, о помиловании даже самых тяжелых преступников в обмен на согласие "воевать за интересы родины" в Украине.

Песков уточнил, что Кремль не видит нужды делать какие-либо исключения, даже если речь идет о преступлениях, жестокость которых вызывает особый резонанс в России. Его цитирует пропагандистский ТАСС.

"Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела", - заявил он.

В данном контексте Песков упомянул о помилованиях оккупантов Сергея Хаджикурбанова и Владислава Канюса.

Первого в 2014 году приговорили к 20 годам колонии за убийство известного в РФ журналиста Анны Плотниковой - обозревателя "Новой газеты". Соответствующее преступление было совершено в 2006 году.

В свою очередь Владислав Канюс в 2022 году был осужден на 17 лет отбывания срока в колонии за убийство собственной девушки 23-летней Веры Пехтелевой. Ее нашли мертвой в доме Канюса. Убийство было особо жестоким, на теле Пехтелевой судмедэксперты насчитали более 100 увечий.

Путин помиловал зэков, чтобы пополнить отряды ЧВК "Вагнер"

В России единственный юридический метод освободить преступника из тюрьмы на ранних сроках отбывания наказания - это помилование президента, то есть Владимира Путина. Диктатор, зная о такой "лазейке", подписывает соответствующие указы, чтобы вербовать новый ресурс "живой силы" на войну с Украиной.

Ранее журналист Андрей Захаров сообщил, что Путин подписывает "помилование" еще до того, как отправить того или иного уголовника воевать. Сведения из полицейской базы "ИБД-Ф" красноречиво свидетельствуют об этом, заявлял он. Именно таким образом Россия завербовала в группу ЧВК "Вагнер" часть заключенных.

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