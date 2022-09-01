По данным США, российские вооруженные силы испытывают острую нехватку личного состава в Украине.

США считают, что Россия сталкивается с "серьезной" нехваткой военного персонала в Украине и ищет новые способы увеличить численность своих войск.

Об этом заявили CNN два американских чиновника.

"Российские вооруженные силы испытывают острую нехватку личного состава в Украине. Мы полагаем, что Министерство обороны России (МО) стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать эту нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению боевых действий, приобретения личного состава от частных охранных компаний, а также выплаты премий призывникам", — сказал CNN официальный представитель США.

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Официальные лица также заявили, что у США есть "достоверная информация" о том, что министерство обороны России "вероятно начнет" вербовку осужденных преступников в Украине "в обмен на помилование и финансовую компенсацию".

Напомним, на Забайкалье пытаются заманивать россиян на войну в Украину "эксклюзивными" предложениями. Жителям российского края предлагают краткосрочные контракты.

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