"Бессмертный полк" проведут в России еще раз, несмотря на пандемию COVID-19

Уже через несколько дней после празднования 9 мая Россия стала второй в мире по количеству инфицированных COVID-19.

В России не готовы из-за эпидемии COVID-19 отказаться от масштабного празднования 75-й годовщины Победы и подыскивают дату, когда может состояться не только традиционный парад, но и шествие так называемого «Бессмертного полка».

Об этом в интервью российскому Интерфаксу сообщила глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Читайте такжеПескова заразила коронавирусом человекоподобная мышь? Путин бьет тревогу

9 мая в Москве прошли традиционные торжества ко Дню Победы с участием российского президента Владимира Путина, тяжелой военной техникой и граждан. На фото западных СМИ также попала акция «Бессмертный полк», участники которой были в основном детьми и без средств индивидуальной защиты.

Уже через несколько дней Россия стала второй в мире по количеству инфицированных COVID-19.

«Коллеги, несмотря на коронавирус, который внес серьезные изменения в наши планы, то, как трогательно в этих условиях люди отпраздновали День Победы, говорит о том, что это праздник для наших граждан действительно велик, и его у нас никто никогда не отнимет», – заявила Матвиенко.

По ее словам, в Совете Федерации пока согласовывают дату помпезного празднования 9 мая, но до сих пор не определились, поскольку «столько памятных дней, связанных с Великой Отечественной войной, что даже трудно определить, который из них более памятный».

Матвиенко говорит, что решение о проведении еще одного парада будет принимать Путин, учитывая развитие ситуации, мнения ветеранов, российских историков и Минобороны.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 19 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 318 481 человек. В то же время, выздоровели 1 786 875 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавирусп остаются США (1 508 308) и Россия (290 678).