Благословение на вакцинацию необходимо получать у батюшки.

В одной из поликлиник Кемеровской области в России пациентов перед вакцинацией от COVID-19 отправляют на благословение к батюшке.

Читайте такжеЖириновский завыл по-волчьи в прямом эфире (видео)

Об этом сообщает Telegram-канал "Расстрига".

"В Кемеровской поликлинике №5 пациентам, пришедшим на прививку от коронавируса, рассказывают о необходимости получения церковного благословения. Стоимость таинства не уточняется", - сказано в сообщении.

Коронавирус в России: последние данные

С начала пандемии в России зарегистрировано 4,61 млн случаев инфицирования коронавирусом.

102 тыс. человек умерло; 4,24 млн - выздоровели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская