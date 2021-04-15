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В одной из поликлиник Кемеровской области в России пациентов перед вакцинацией от COVID-19 отправляют на благословение к батюшке.
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Об этом сообщает Telegram-канал "Расстрига".
"В Кемеровской поликлинике №5 пациентам, пришедшим на прививку от коронавируса, рассказывают о необходимости получения церковного благословения. Стоимость таинства не уточняется", - сказано в сообщении.
Россиян отправляют на благословение перед вакцинацией
Коронавирус в России: последние данные
- С начала пандемии в России зарегистрировано 4,61 млн случаев инфицирования коронавирусом.
- 102 тыс. человек умерло; 4,24 млн - выздоровели.
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