"Это дьявольский план": депутат Госдумы РФ заподозрил Билла Гейтса в создании COVID-19

Депутат Госдумы России Дмитрий Ионин призвал Билла Гейтса ответить на вопрос россиян, которые выражают обеспокоенность тем, что он придумал коронавирус.

Депутат Госдумы России Дмитрий Ионин заподозрил американского миллиардера Билла Гейтса в желании чипировать людей.

Соответствующий комментарий депутат оставил к посту Гейтса в Instagram, сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

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Ионин написал, что ему поступают письма от граждан, которые выражают обеспокоенность тем, что Гейтс придумал коронавирус как «некий дьявольский план для сокращения населения, чипизации и даже нанесения электронных штрихкодов».

«Вообщем, будь человеком и ответь уже сам на вопросы моих избирателей про чипизацию - ты действительно ее придумал? Или условный Михалков придумал это за тебя?» - обратился депутат к Гейтсу на русском языке.

Как сообщал УНИАН, завладевшая умами многих людей по всей планете на фоне коронавируса нового типа конспирология добралась и до известного российского режиссера и актера Никиты Михалкова. Он обвинил американского бизнесмена Билла Гейтса в намерении "чипировать человечество".

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